Inter-Venezia, pagelle CorSport: “In tre da 7 in pagella. Due bocciati”

Secondo il Corriere dello Sport, sono tre i migliori in campo per l'Inter nel match vinto dai nerazzurri contro il Venezia: si tratta di Sommer ("Indovina lo spazio nel quale buttarsi sul tiro ravvicinato di Oristanio, molto reattivo sulla botta di Pohjanpalo: due interventi preziosi"), Lautaro ("E al 249º giorno si sbloccò a San Siro in campionato, mettendo in carreggiata una partita che si stava complicando molto. Un’occasione vera, un gol") e Dimarco ("Aveva servito l’assist per il gol annullato a Mkhitaryan. Mette tutto apposto poco dopo: cross perfetto per Lautaro che deve solo spingerla in rete. La partita, di fatto, la decide lui con una pennellata delle sue"), tutti meritevoli di un 7.