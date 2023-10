Trevisani: “Il turnover è una tragedia, non la soluzione. L’anno scorso Inzaghi…”

"L'anno scorso Inzaghi nelle rotazioni aveva sempre trovato soluzioni nella parte finale del campionato, il Milan per fare turnover ha fatto due volte 0-0 con la Cremonese. Il turnover è una tragedia, non la soluzione. Giroud deve fare turnover, Acerbi, giocatori più in là con gli anni. Non lo deve fare Leao o Lautaro, solo da noi c'è questa cosa. Mbappé non lo fa turnover, lo stesso Haaland".