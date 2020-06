L’Inter riscopre le alternative: amuleto Gagliardini, per Conte è essenziale. Borja Valero…

Da panchinari pressochè fissi a elementi essenziali: è il destino che accomuna Roberto Gagliardini e Borja Valero. I due centrocampisti dell’Inter, complici gli infortuni in serie di Vecino, Sensi e Brozovic che hanno falcidiato il reparto mediano, sono destinati a ricoprire un ruolo sempre più importante nelle rotazioni nerazzurre: come scrive La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte si ritrova così ad affidarsi alle alternative a sua disposizione, con il giovane Lucien Agoume pronto anche lui a mettersi in mostra.

AMULETO GAGLIARDINI – “Contro la Samp Gagliardini è partito titolare al posto di Brozovic, confermandosi il portafortuna nerazzurro: quando ha giocato più di 45′ l’Inter non ha mai perso e nelle 13 partite con lui in campo sono arrivate ben 10 vittorie. Al di là delle statistiche, Roberto è un giocatore di stazza che dà sostanza alla mediana: a Conte piace per questo e se non si fosse fermato per tre infortuni sicuramente avrebbe giocato di più. Adesso, però, l’ex Atalanta sta bene e l’Inter ci conta: i suoi centimetri in assenza di Brozovic sono vitali accanto a Barella e il fatto che Roberto sia l’interista che ha vinto più duelli aerei in campionato lo conferma“.

SICUREZZA BORJA VALERO – “Il 35enne spagnolo, in scadenza e destinato ad andare via, è entrato nel finale con la Samp al posto di uno stanco Eriksen. Lui può essere non solo il cambio ma anche l’alternativa a Christian per farlo riposare: certo, l’Inter perderebbe in qualità e imprevedibilità, ma nel 3-5-2 davanti alla difesa Borja garantirebbe comunque solidità“.