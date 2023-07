Trubin-Inter ora si complica: il punto sulla trattativa. Sommer? Nerazzurri sereni

C'è tranquilità in casa Inter per la trattativa che dovrebbe portare Sommer in nerazzurro. Si complica, invece, quella per Trubin

Oggi dovrebbe essere una giornata campale per la trattativa tra Inter e Manchester United per André Onana: il club inglese potrebbe proporre un'altra offerta ai nerazzurri per strappare il sì di Zhang. La cessione è comunque in stato avanzato e l'Inter si è già mossa per i sostituti: