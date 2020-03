EDICOLA TS – Addio Peirò: esaltò il Toro di Rocco e fece grande l’Inter

“Piemonte, l’antivirus”. E’ questo il titolo del taglio alto di Tuttosport in edicola giovedì 19 marzo 2020. il quotidiano torinese poi rilancia in copertina la trattativa Pogba-Juve: “Polpo Gobbo”, il titolo scelto da Tuttosport che, di spalla, riporta le testimonianze di Ibrahimovic e Szczesny in merito al Coronavirus. C’è anche un trafiletto che ricorda Peirò, ex attaccante dell’Inter scomparso oggi all’età di 84 anni: “Addio Peirò, esaltò il Toro di Rocco e fece grande l’Inter”, si legge sulla prima pagina del quotidiano.