TS: “Frattesi riserva senza stile. Evidentemente in cameretta aveva il poster di Totti…”

Stefano Pasquino, nel suo editoriale per Tuttosport, ha bacchettato Davide Frattesi , autore del sigillo finale nel successo per 5-1 nel derby contro il Milan e "reo" di aver sbeffeggiato il rossonero Krunic: "Bisogna (anche) saper vincere. E farlo possibilmente con stile. Quello che è mancato del tutto a Davide Frattesi. Il ragazzo, evidentemente, in cameretta aveva appeso il poster di Francesco Totti che faceva a Igor Tudor il gesto "sono quattro, zitto e a casa" nel corso di un Roma-Juventus dell'8 febbraio 2004.

Lui, al primo derby milanese, ha avuto l'ideona di replicarlo in faccia a Rade Krunic: sfottò che non è sfuggito alle telecamere e ieri ha infiammato i social. Al netto di considerazioni sul fatto che Totti (quanto meno) era icona della romanità mentre Frattesi (al momento) fa la riserva all'Inter, non è stato il modo migliore di chiudere una settimana iniziata definendo «Indegni» i fischi a Donnarumma dopo Italia-Ucraina. Frasi che gli sono valse una bella tirata di orecchie da parte di Luciano Spalletti: «Siamo privilegiati: se fi schiano è perché non ci siamo meritati gli applausi, quindi si sta zitti e si lavora». Ecco, imparasse dal ct e da Mkhitaryan: professore, in campo, anche di fair play".