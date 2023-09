Inter, tutti pazzi per Frattesi: così ha conquistato i tifosi. Il primo giorno ad Appiano…

Sono giorni che il centrocampista nerazzurro non dimenticherà: prima la doppietta in Nazionale, poi il gol nel derby

Per Davide Frattesi quella passata è stata una settimana da ricordare a lungo. Prima la doppietta con la maglia dell'Italia, poi il gol nel derby con esplosione di gioia. Tre gol e tutti e tre nel suo nuovo stadio, San Siro. "Il centrocampista con l’argento vivo addosso nel derby è partito per la quarta volta su quattro dalla panchina, ma poi ha fatto saltare il tappo con l’assalto alla baionetta del 5-1. Già prima, però, aveva trovato il modo per entrare dalla porta principale nel cuore dei nuovi tifosi: le 4 dita sventolate in faccia a Krunic, quando ancora il punteggio non era stato arrotondato, hanno entusiasmato il popolo nerazzurro che lo ha riempito di elogi Social e meme virali", sottolinea la Gazzetta dello Sport.