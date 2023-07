TS: “Inter, Fabbian partirà ma solo in prestito. Sensi cerca squadra in Italia”

Sotto contratto ci sono giocatori che probabilmente la prossima settimana inizieranno il ritiro in nerazzurro, come Sensi e non solo

Sistemata la questione Frattesi, ora l'Inter si concentrerà nel rinforzare altri reparti, per poi tornare sul centrocampo quando avrà completato qualche uscita secondaria. Scrive in merito Tuttosport: "Il sesto centrocampista non è ora una priorità dell'Inter, anche perché sotto contratto ci sono giocatori che probabilmente la prossima settimana inizieranno il ritiro in nerazzurro, come Sensi (che cerca una sistemazione in Italia), Agoume (era al Troyes) e Fabbian, di rientro dalla Reggina e richiesto da tanti club in Serie A: partirà ancora, ma solo in prestito".