TS – Inter, futuro Suning in evoluzione: conferme su movimenti Investcorp

Da tempo ormai si attendono novità in casa Inter a livello societario. Negli ultimi giorni si moltiplicano le voci di un possibile interesse di Investcorp per le quote del club nerazzurro ora nelle mani di Suning e una conferma, in tal senso, arriva anche da TuttoSport in edicola questa mattina. Il quotidiano torinese fa il punto sui piani di Suning.