TS – Inter, la zona Champions non basta: scudetto o flop. L’Europa, la rosa e il fattore Milan…

Secondo il quotidiano Tuttosport l'Inter è obbligata a vincere lo Scudetto dopo l'eliminazione in Champions League e Coppa Italia

Lo Scudetto per salvare la stagione. Secondo Tuttosport, per l' Inter la vittoria del campionato rappresenta l'ultima chiamata, dopo le eliminazioni in Coppa Italia e Champions League (senza l' Europa League come paracadute). "Lo scudetto rimane l'unica via per salvare la stagione da un flop importante - scrive il quotidiano -. La sola qualificazione Champions, fattore indubbiamente fondamentale a livello economico e di prestigio internazionale, non basta".

Per il quotidiano l'Inter non si può nascondere: davanti non c'è la Juve, considerata la favorita, ma il Milan, il cui progetto Elliott è iniziato dopo. Ma la proprietà non può lamentarsi: "Senza dubbio, considerando la ormai citata situazione societaria, nessuno da Nanchino potrà storcere più di tanto il naso in caso di mancato scudetto, ma è chiaro che Conte, nonostante ciò che dica, senta molto la sfida e l'ambiente interista si aspetta tanto da lui. [...] Dopo il primo anno, in cui ha oggettivamente ridotto il gap con la Juve, in questa stagione il tecnico, per lo meno in campionato, è riuscito a fare finora meglio dei bianconeri. Adesso ha davanti a sé tre mesi e mezzo per portare a termine la sua missione: vincere lo scudetto. Le eliminazioni dalla coppe hanno avuto il risultato di consegnare a Conte e l'Inter un vantaggio non da poco: pensare solo al campionato, avendo d'ora in poi settimane vuote in cui prepararsi, senza il dispendio di energie che le principali rivali avranno, percorsi in Europa permettendo".