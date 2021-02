CorSera – Conte, idiosincrasia per le coppe: pensare allo scudetto è un vantaggio ma…

Alla fine la Juventus è andata in finale di Coppa Italia. Pirlo è riuscito ad imbrigliare l’Inter di Conte, troppo confusionaria per colpire veramente i bianconeri.

L’allenatore juventino può diventare il terzo tecnico della storia, dopo Parola e Zoff ad aver alzato il trofeo da mister e da giocatore. E il Corriere della Sera a questo proposito scrive di Conte: “Non è in questa lista perché ha perso in panchina una finale con il Napoli, ma a Torino come a Milano ha sempre preferito concentrarsi sullo scudetto, dimostrando una certa idiosincrasia per le coppe: a questo punto della stagione, non avere altri pensieri al di fuori dello scudetto è un vantaggio, ma non può essere un motivo di orgoglio“.

(Fonte: Corriere della Sera)