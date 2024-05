Simone Inzaghi rispolvera l'undici titolare per la gara di oggi contro la Lazio, con successiva consegna della coppa dello scudetto. Scrive in merito Tuttosport: "Acerbi è recuperato, si è allenato molto bene per tutta la settimana col gruppo e - qualora fosse anche al top della forma - ci si aspetta che parta dal 1’. L’esperto difensore tiene particolarmente ad esserci, sia per sfidare i suoi ex compagni, sia e soprattutto per giocare una gara comunque importante in un San Siro sold out.