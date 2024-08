L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante uruguaiano che ieri in sede nerazzurra ha spiegato il no almeno per ora al Brest

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 agosto 2024 (modifica il 1 agosto 2024 | 12:46)

L'anticipazione di Fcinter1908.it trova conferme su tutti i quotidiani di oggi. Martin Satriano non ha ancora detto sì al Brest: l'uruguaiano prende tempo, in attesa di altre offerte. Nonostante in Francia fossero convinti, l'incontro di ieri in sede non ha portato alla fumata bianca. Si legge su TuttoSport: