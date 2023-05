TS – Inter, tre indizi fanno una prova grande: per la prima volta in stagione…

"Sì, l’Inter è tornata. Tre indizi fanno una prova grande così. Quella a Verona è stata infatti la terza gara consecutiva vinta in trasferta dopo quelle di Lisbona ed Empoli. Non un dato banale, considerato che è la prima volta che accade in stagione. Come non è banale ricordare il ruolino di marcia dei gialloblù in casa nel 2023: fino a ieri, al Bentegodi, la squadra di Zaffaroni aveva raccolto 5 vittorie, 2 pareggi (con Monza e Lazio) e una sola sconfitta (0-3 con la Fiorentina, 27 febbraio). Meglio Simone Inzaghi non poteva festeggiare la 100ª panchina nerazzurra".