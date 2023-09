Ts – Macedonia-Italia, pagelle dei nerazzurri: Barella da 6,5. Bastoni e Dimarco…

Le pagelle di Tuttosport sui tre nerazzurri in campo ieri nella gara tra Macedonia-Italia

Il giorno dopo Macedonia-Italia, Tuttosport assegna i voti ai giocatori azzurri. Tre gli interisti in campo dal 1', questi i loro voti. Bastoni 6: "Attimi di panico dopo un contatto con Bardhi in area, ma non è fallo e l’arbitro dopo le dovute verifica lo grazia. Segue provando a giocare d’anticipo e di personalità con risultati alterni. Miovsky, ad esempio, trova modo di superarlo".