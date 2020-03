EDICOLA TS – Tutti a casa, lo sport in Italia si ferma. Gasperini: “Più forti del virus”

“Tutti a casa”. E’ questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 10 marzo 2020. “Scatta la campagna dei campioni distanti ma uniti. Decreto del Governo: ‘Tutto il paese è zona rossa. Il CONI e le Federazioni fermano lo sport in Italia fino al 3 aprile. Stop alle competizioni nazionali, mentre quelle internazionali restano al momento confermate. Anche Siviglia-Roma si giocherà a porte chiuse”, conclude Tuttosport che, in taglio alto, riporta un’intervista esclusiva a Gasperini: “Più forti del virus”.