Padovan: “Inter, perso con la Juve per mancata tensione. Eriksen, né carne nè pesce. Conte…”

Giancarlo Padovan, su Skysport, ha parlato della sconfitta dell’Inter nello scontro contro la Juventus. «Per me sarebbe facile scaricare su Conte una sconfitta che invece è frutto della mancanza di tensione», ha spiegato il giornalista.

Poi ha aggiunto: «Nel prepartita pensavo che le porte chiuse potessero giovare all’Inter, ma invece non è stato così. Sono arrivati scarichi. Malissimo i due attaccanti davanti. E male dopo il primo gol bianconero. Non c’è stata reazione. Cosa succede a questa squadra? Che se non va a 200 all’ora non è la squadra che vuole Conte e che può vincere con chiunque. Con le grandi tra l’altro ha sempre deluso. E’ una squadra che nel momento cruciale si perde e non ha il furore che l’allenatore vuole anche per una piccola e significativa flessione».

-Lukaku ma anche Eriksen sta facendo fatica…

Eriksen non è il giocatore che Conte voleva. Conte voleva Vidal. Lui è un giocatore di nervo, impeto e forza fisica. Tutte caratteristiche che Eriksen non ha e non gli interessa avere. Lui è un centrocampista molto valido,tecnicamente forte, ma non di grande agonismo. Conte ha due problemi: ha tra le mani un giocatore tiepido e non è entrato nei meccanismi di gioco. Per Capello potrebbe fare il Pirlo. E’ un’idea ma ci vuole tempo. E ora rischia di finire ai margini del progetto. E’ entrato a partita in corso, ha inciso meno del solito. E’ un gran giocatore ma non era quello che voleva Conte. Lui dovrebbe saper valorizzare il suo materiale. In questo momento però Eriksen non è né carne né pesce. Non è un metronomo e non è un centrocampista di vigore. Si inserisce poco, tira dalla distanza e oggi come oggi è in una situazione difficile e non è riuscito ad incidere. Ha fatto il compitino, scarso.

(fonte: SS24)