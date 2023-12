TS – Supercoppa, l’Inter non ha gradito l’ultima novità: nerazzurri i più arrabbiati

Il valzer non ha di certo fatto piacere ai club. Le date della Supercoppa italiana in Arabia Saudita sono cambiate più volte, fino a ieri, nella versione che a breve dovrebbe essere ufficiale. Questa la ricostruzione di TuttoSport a riguardo:

"Il secondo spostamento delle date della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, quando manca poco di più di un mese al calcio d’inizio della prima volta in final-four, spinge i club a interrogarsi sull’opportunità di ripetere questo trasloco in Medio Oriente nelle edizioni successive. L’Inter in particolare non ha gradito l’ultima novità. Ieri il Consiglio di Lega ha deciso di riposizionare il torneo il 18-19 e 22 gennaio rispetto alla finestra 21-22 e 25 gennaio, che era già un adattamento dell’idea iniziale del 4-5 e 8 gennaio".