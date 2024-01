UFFICIALE – Tsunami Nutrition nuovo Official Nutritional supplements Supplier dell’Inter

FC Internazionale Milano e Tsunami Nutrition annunciano di aver siglato un accordo che vedrà l’azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica diventare Official Nutritional Supplements Supplier del Club nerazzurro per le prossime due stagioni sportive. Il nuovo accordo unisce due realtà Made in Italy, in costante crescita e che fanno dell’innovazione uno dei pilastri della propria strategia: Tsunami Nutrition si contraddistingue infatti per un lavoro sempre rivolto al progresso e in linea con le più alte innovazioni tecnologiche, che ha reso ogni suo singolo prodotto sinonimo di purezza e qualità.