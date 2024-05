La Lazio crede ancora alla qualificazione in Champions League. A 4 giornate dalla fine e grazie al filotto delle ultime partite, i biancocelesti, settimi a 55 punti, hanno accorciato sul quinto posto ora appannaggio della Roma che ha solamente 4 punti in più. Nel mezzo, però, c'è l'Atalanta a 57 ma con una partita, quella contro la Fiorentina, da recuperare.

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro la Lazio proprio del rinvio di Atalanta-Fiorentina, con la possibilità che si possa giocare a fine campionato, visti gli impegni dell'Atalanta, tra Europa League e Coppa Italia, e Fiorentina, anch'essa in corsa in Conference League: "Giocare a fine campionato non è una cosa né giusta, né regolare. Nel calcio italiano c'è tanto da migliorare su queste cose, io capisco che il calendario è complicato ma bisogna migliorare sulla regolarità di queste partite e nei modi di organizzare questi recuperi".