Sky – Momenti di alta tensione nel tunnel: proteste Inter. Conte e Maresca se ne sono dette

Parapiglia nel tunnel. Proteste dei giocatori dell’Inter e dello staff con Maresca a fine gara, per i pochi minuti di recupero assegnati, e il direttore di gara continuava a ripetere: “Bisogna accettare quando non si riesce a vincere”. Poi nel tunnel degli spogliatoi c’è stato un momento di tensione molto alta e c’erano giocatori che gridavano. C’era anche Conte che protestava contro Maresca e i due se ne sono dette, ha spiegato Barzaghi in collegamento su Skysport.

(Fonte: SS24)