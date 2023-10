4-0 alla Lettonia, la Turchia stacca il pass per gli Europei: Calhanoglu in campo 86′

Il match si sblocca solamente al 58' grazie ad Agkun mentre i turchi chiudono la pratica nei minuti finali con la doppietta di Tosun (83' e 92') e la rete di Akturkoglu (87') per il definitivo 4-0. 86' in campo, invece, per Calhanoglu. La Turchia sale a 16 punti in 7 partite e si porta a +6 su Galles e Croazia (stasera il Galles ha vinto 2-1 contro i croati) che però hanno una partita in meno.