Inter-Ludogorets, TS: “Sì al turnover ma Conte chiama agli straordinari due fedelissimi”

Solo due fedelissimi per Conte nella sfida di ritorno contro il Ludogorets. Forte del 2-0 conquistato in trasferta, l’allenatore dell’Inter opterà per un ampio turnover con i soli Lukaku e uno tra Barella e Vecino (l’ex Cagliari favorito nonostante la diffida).

Tuttosport annuncia la formazione dei nerazzurri: “La formazione anti bulgari sarà composta da Padelli in porta; D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni agiranno in difesa, Moses e Biraghi sugli esterni, Borja Valero, Eriksen e Barella in mezzo, con Lukaku e Sanchez in attacco (Lautaro è squalificato). Sarà in panchina anche Esposito che ha recuperato dall’infortunio al retto femorale”.