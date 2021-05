Inter, Tuttosport: “Conte? Fosse per lui andrebbe avanti. Ma vuole garanzie”

Così il quotidiano sul futuro del tecnico: "La visione sul domani è la stessa con la dirigenza, tant'è che Marotta e Ausilio sono al suo fianco in attesa del vertice con Zhang"

A quasi un anno di distanza, il futuro di Antonio Conte è il tema centrale per ciò che riguarda l'Inter: il tecnico nerazzurro aspetta infatti l'incontro con Steven Zhang per capire i piani futuri e per prendere la decisione definitiva. Spiega Tuttosport: "Conte come un anno fa non sa ancora se resterà, ma a differenza della scorsa estate è reduce da una vittoria importantissima e i suoi dubbi sono legati alla competitività che il club potrà garantire a lui e alla squadra per il prossimo futuro.