L'Inter nel 2024 sa solo vincere. A Lecce, infatti, è arrivata la decima vittoria del 2024 fin qui magico dei nerazzurri, che impressionano per gioco e risultati.

"Con quella in Salento, il pallottoliere segna 21 vittorie in 25 partite di campionato con 63 gol fatti (e 12 subiti: ieri un altro clean sheet il 16°): numeri da Barcellona dei bei tempi o da Manchester City, resi ancora più scintillante dal turnover pressoché integrale attuato da Simone Inzaghi. Sette i cambi rispetto all’Atletico, complice pure l’attacco influenzale che ha messo ko Sommer regalando ad Audero l’esordio nerazzurro pure in Serie A", commenta Tuttosport.