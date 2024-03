"Juve e Allegri , il grande boh". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 11 marzo 2024 in merito al 2-2 della Juventus con l'Atalanta.

"Poco gioco, solo fiammate, difesa in tilt: e ora è terzo. Scavalcato anche dal Milan, il tecnico sottolinea il punto guadagnato sul Bologna. Però la sua squadra, in piena crisi di risultati, sembra non avere futuro". Di spalla spazio alla follia di D'Aversa e al rinnovo di Gineitis del Torino.