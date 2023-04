EDICOLA / TS: Thiago Motta vede l’Europa e pure l’Inter

TuttoSport in prima pagina parla innanzitutto delle sconfitte di Juventus e Torino, rispettivamente contro Lazio e Roma. Ma si parla anche del futuro dell'Inter. "Juve, tutto contro", il titolo principale e ci si riferisce in particolare alla giustizia sportiva, agli errori arbitrali e alla crisi di Vlahovic. Si parla poi anche di Toro scoraggiante: "Cairo e Juric, poi volete la gente allo stadio...Altro che Europa, secondo ko di fila in casa, appena 11 gol segnati in 14 partite, peggio solo Samp e Cremonese".