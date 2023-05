I nerazzurri di Fautario, dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta, schiantano i rossoblu con un perentorio 6-0

Prosegue la stagione dell'Inter U15: i ragazzi di Simone Fautario, dopo il pareggio per 0-0 ottenuto sul campo del Bologna nell'andata dei quarti di finale, schiantano con un perentorio 6-0 i rossblu nella gara di ritorno e approdano in semifinale, dove affronteranno una tra Roma e Juventus (in campo domani, 1-2 a Torino per i giallorossi nel primo match).