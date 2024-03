I nerazzurri di Fautario vincono non senza difficoltà grazie ai gol di Puricelli e Nese e rimangono in tets alla classifica

Successo in rimonta per l'Inter U15, che batte 2-1 i pari età del Venezia e rimane in testa alla classifica del girone B. I nerazzurri di Fautario vanno in svantaggio, ma nella rirpesa ribaltano il risultato grazie ai gol di Puricelli e di Nese.