Brutta sconfitta per l'Inter U16, che perde 4-2 sul campo della FeralpiSalò. I nerazzurri di Solivellas cadono a sorpresa e si fanno sorpassare dal Milan in testa alla classifica: non bastano i gol di La Torre e Franchi.