U17, l’Inter chiude la regular season con il primo posto e un 4-0 alla Cremonese

Si chiude con un netto successo per 4-0 sulla Cremonese la regular season dell'Inter U17: i ragazzi di Tiziano Polenghi, autentici dominatori di questa prima parte di campionato, terminano al primo posto a quota 66 punti, 8 in più del Milan secondo in classifica, con miglior attacco (90 gol fatti) e miglior difesa (23 reti subite) del girone B. I nerazzurri, già da tempo matematicamente certi di un posto nei playoff, possono ora pensare alle sfide di post season.