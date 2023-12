I nerazzurri di Polenghi perdono in casa con il punteggio di 0-1 e scivolano al terzo posto, scavalcati anche dal Lecco

Brutto passo falso per l'Inter U17, che perde in casa contro il Monza e scivola al terzo posto in classifica, scavalcato anche dal Lecco, e ora lontano addirittura 16 punti dal Milan capolista.