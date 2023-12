Primavera, Monza-Inter 1-1 risultato finale: prosegue la maledizione dei pareggi

Ai nerazzurri di Chivu non basta il gol di Stankovic: la vittoria in campionato manca ormai da più di un mese

Quarto pareggio per 1-1 consecutivo in campionato per l'Inter Primavera, il sesto nelle ultime 7 partite considerando tutte le competizioni. I nerazzurri vengono fermati anche dal Monza e salgono a quota 27 punti, ma per la prima volta rischiano di perdere la testa della classifica in caso di vittorie di Lazio e Sassuolo. Ancora una volta i ragazzi di Chivu vengono rimontati, e il forcing del secondo tempo non basta per tornare a casa con un successo che in campionato manca da più di un mese.

12:58 - 9 dic Non c'è più tempo! Monza-Inter termina con il punteggio di 1-1. 93' 12:52 - 9 dic Ennesimo pallone spiovente nell'area di rigore del Monza, biancorossi in affanno. 12:50 - 9 dic Concessi 4 minuti di recupero. 87' 12:46 - 9 dic Decisamente più pericoloso Marras: il numero 10 del Monza converge e lascia partire un sinistro potente, Raimondi respinge e manda in corner. 86' 12:45 - 9 dic Timida reazinoe del Monza: colpo di testa di Fernandes debole e fuori misura. 81' 12:40 - 9 dic Insiste l'Inter: sinistro dal limite di Sarr, Mazza respinge corto, sul pallone si avventa Di Maggio ma l'arbitro segnala un fuorigioco. 78' 12:37 - 9 dic Problema fisico per Colombo: cambio per il Monza, entra Cattaneo. 77' 12:35 - 9 dic Altra occasione per l'Inter: botta dalla distanza di Stankovic, palla fuori di poco. 76' 12:34 - 9 dic Ultimo cambio per l'Inter: Motta prende il posto di Nezirevic. 73' 12:32 - 9 dic Sostituzione per il Monza: dentro Fernandes, fuori Antunovic. 68' 12:29 - 9 dic Colombo aggancia il piede di Sarr, l'arbitro è a pochi passi e lascia proseguire: proteste veementi da parte dell'Inter, che reclama un calcio di rigore. 63' 12:22 - 9 dic Primo cambio per il Monza: esce Dell'Acqua, entra Arpino. 62' 12:21 - 9 dic Ancora Inter: cross dalla destra di Quieto, si salva la difesa del Monza. 57' 12:16 - 9 dic Triplo cambio per l'Inter: entrano Quieto, Di Maggio e Spinaccè per De Pieri, Berenbruch e Zuberek. 56' 12:15 - 9 dic Azione avvolgente dell'Inter, palla che arriva a Nezirevic che controlla e calcia: deviazione, calcio d'angolo. 52' 12:11 - 9 dic Si scaldano gli animi: ammonito Zuberek per un'entrata da dietro su Capolupo. 51' 12:09 - 9 dic Trattenuta evidente di Dell'Acqua su Sarr, ammonizione inevitabile. 46' 12:05 - 9 dic Parte fortissimo l'Inter: cross dalla sinistra di Cocchi, Zuberek colpisce di testa ma non inquadra la porta. 12:05 - 9 dic Comincia la ripresa di Monza-Inter. 11:49 - 9 dic Finisce qui il primo tempo di Monza-Inter: 1-1 il risultato, Antunovic risponde a Stankovic. 46' 11:48 - 9 dic Ci prova Akinsanmiro dalla lunga distanza, Mazza blocca in due tempi. 11:48 - 9 dic Concessi 2 minuti di recupero. 41' 11:44 - 9 dic Attacca sulla sinistra il Monza, fa buona guardia Guercio che allontana. 35' 11:38 - 9 dic GOL DEL MONZA: cross dalla sinistra, Lupinetti sovrasta Cocchi e fa da torre per Antunovic, che da due passi non può sbagliare. 32' 11:35 - 9 dic Intervento scomposto di Kassama su Zuberek, l'arbitro lascia proseguire ma l'attaccante dell'Inter rimane a terra. 28' 11:33 - 9 dic Matjaz non ce la fa: primo cambio per l'Inter, entra Alexiou. 27' 11:32 - 9 dic GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER!! STANKOVIIIIIIIIC!! Azione insisitita dei nerazzurri, Berenbruch scarica per Stankovic che non ci pensa due volte e lascia partire un destro di prima intenzione dal limite dell'area che non lascia scampo a Mazza! 18' 11:21 - 9 dic Matjaz rimane a terra dolorante dopo uno scontro con Lupinetti: gioco interrotto, interviene lo staff medico dell'Inter. 15' 11:18 - 9 dic Lancio in profondità per Sarr, che tenta un aggancio complicato e viene fermato dalla difesa del Monza. 10' 11:12 - 9 dic Zuberek sfrutta la sua fisicità e si invola in solitaria verso la porta del Monza, Brugarello lo contiene in qualche modo e ferma l'azione. 7' 11:10 - 9 dic Punizione dalla sinistra battuta da Stankovic, sul secondo palo arriva Guercio che rimette in mezzo, allontana la difesa del Monza. 5' 11:08 - 9 dic Prima occasione per l'Inter: De Pieri si presenta a tu per tu con Mazza e calcia, bravo i lportiere del Monza a uscire alla disperata e a respingere. 11:06 - 9 dic Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Monza. 11:00 11:02 - 9 dic Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Monza in maglia rossa, Inter in divisa nerazzurra.

Tante novità di formazione per l'Inter, che parte forte e passa in vantaggio con un gol di capitan Stankovic. Il Monza reagisce e pareggia con Antunovic, che approfitta di una dormita della difesa nerazzurra. Ripresa interamente di marca interista, ma il punteggio non cambierà più fino al triplice fischio dell'arbitro.

Tredicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, affronta il Monza. I ragazzi di Chivu, primi in classifica e ancora imbattuti, cercano la vittoria che in campionato manca da tre partite. Il tecnico nerazzurro presenta diverse novità di formazione: in porta c'è Raimondi al posto dell'indisponibile Calligaris, al centro della difesa si rivede Guercio al fianco di Matjaz, con Nezirevic e Cocchi sulle fasce. In cabina di regia c'è Stankovic, con Akinsanmiro e Berenbruch ai suoi lati, davanti esordio dal primo minuto per De Pieri con Sarr e Zuberek. Calcio di inizio alle ore 11.

Monza-Inter, le formazioni ufficiali:

MONZA (4-3-3): 1 Mazza; 2 Bagnaschi, 15 Kassama, 28 Brugarello, 32 Capolupo; 8 Lupinetti, 6 Colombo (C), 7 Dell'Acqua; 10 Marras, 22 Antunovic, 25 Zoppi. A disposizione: 29 Ciardi, 12 Ravelli, 13 Cattaneo, 14 Berretta, 17 Arpino, 18 Martins, 19 Fernandes, 24 Zini, 27 Nenè, 30 Graziano, 37 Cagia. Allenatore: Alessandro Lupi.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 2 Nezirevic, 16 Guercio, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic (C), 14 Berenbruch; 30 De Pieri, 18 Zuberek, 9 Sarr. A disposizione: 12 Tommasi, 5 Bovo, 8 Di Maggio, 11 Quieto, 13 Motta, 15 Stante, 22 Spinaccè, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 33 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Matteo Canci (sez. Carrara). Assistenti: Piazzini-Pignatelli.