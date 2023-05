Termina con una vittoria il cammino in regular season dell'Inter U18: i ragazzi di Zanchetta, già da tempo certi del primo posto e della qualificazione per le semifinali Scudetto, vincono anche a Parma e chiudono con 64 punti in 27 partite, miglior attacco (79 gol fatti) e miglior difesa (35 reti incassate) del girone B, +13 sulla Spal seconda.