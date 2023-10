Importante successo per l'Inter U18, che vince con il punteggio di 2-3 sul campo del Parma nel posticipo della settima giornata di campionato e sale in testa alla classifica, agganciando il Milan a quota 14 punti. Decisivo Kevin Zefi, autore di una doppietta nel giorno del suo ritorno in campo; con lui in gol anche Venturini.