Inter, chi si rivede! Zefi entra dalla panchina e segna una doppietta al Parma

Guess who's back? Verrebbe da dire proprio così, considerato il soggetto di cui stiamo parlando. Campionato U18, settima giornata: l'Inter di Zanchetta affronta in trasferta nel posticipo del lunedì il Parma. I nerazzurri tornano a casa con un successo per 2-3 che vale il primo posto in classifica al pari dei cugini del Milan, ma la grande notizia è un'altra: il ritorno in campo di Kevin Zefi .

L'attaccante irlandese, al centro di numerosissime voci di mercato durante l'estate, ha bagnato il suo esordio stagionale con una doppietta entrando dalla panchina (di Venturini l'altra rete interista), dimostrando di essersi ripreso definitivamente dall'infortunio alla spalla e di non aver assolutamente perso le sue indubbie qualità. E chissà che questi gol non possano rappresentare l'inizio di una nuova storia in nerazzurro, per un calciatore che sembrava ormai aver deciso di tornare vicino casa, in Inghilterra.