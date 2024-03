Gli Azzurrini del ct Nunziata scendono in campo per la sesta giornata del girone di qualificazione per l'Europeo

Gara di qualificazione per l'Europeo di categoria per l'Italia U21, che ospita a Cesena la Lettona. Tanta Inter, fra ragazzi cresciuti nel settore giovanile e altri ancora sotto contratto con i nerazzurri, nelle scelte del ct Nunziata: in campo dal primo minuto Zanotti, Fabbian, Casadei e Gnonto, oltre al portiere Desplanches (cresciuto nel vivaio interista per poi affermarsi in quello del Milan), mentre Pirola, Oristanio e Pio Esposito partono dalla panchina. Calcio di inizio alle ore 18:15.