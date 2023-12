Udinese, Cioffi: “Abbiamo aspettato l’avversario solo contro l’Inter. Loro puniscono chi…”

"Siamo nel mezzo di un percorso di crescita, dobbiamo intraprenderlo velocemente, perché il campionato non aspetta. Sono sicuro che i ragazzi domani faranno una buona prestazione". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida salvezza interna con il Sassuolo. Il tecnico dell'Udinese ha fatto sapere di aver già deciso i calciatori dell'11 iniziale. "Uno di questi è Marco Silvestri, sul quale non ho mai avuto dubbi. Si va avanti con lui. In difesa, nonostante infortuni e squalifiche, ho molta scelta: abbiamo Masina, Perez, Kristensen, Kabasele, Guessand e Tikvic. Bisogna guardare a chi c'è e dare ai presenti la possibilità di dimostrare che meritano la maglia da titolare".