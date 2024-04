Udinese-Inter lunedì 20.45: Sky o Dazn? Dove vedere la gara in tv

Dopo la vittoria con l'Empoli di lunedì sera, l'Inter scenderà in campo lunedì prossimo in casa dell'Udinese. Ecco dove guardare la gara

Dopo la vittoria con l'Empoli di lunedì sera, l'Inter scenderà in campo lunedì prossimo in casa dell'Udinese. Ecco dove guardare la gara dei nerazzurri:

Udinese-Inter si disputerà lunedì 8 aprile alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.