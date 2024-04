C'è attesa per capire se Arnautovic e de Vrij, i due indisponibili della rosa, saranno a disposizione per la prossima partita, quella di lunedì sera in trasferta contro l'Udinese. L'austriaco è leggermente più avanti come condizione rispetto all'olandese ed entrambi, come riferisce Sky Sport, tra venerdì e sabato potrebbero tornare ad allenarsi con il resto dei compagni, per mettersi così a disposizione di Inzaghi per il prossimo impegno in campionato.