UEFA, nelle coppe europee prezzi in calo per i tifosi in trasferta

Per quanto riguarda i prezzi dalla stagione 2024/2025 il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi in trasferta sarà di 60 euro per la Champions League, 40 euro per l' Europa League e 20 euro per la Conference League. Questo sarà ulteriormente ridotto nella stagione 2025/26 a un prezzo massimo di 50 euro in Champions League, 35 euro in Europa League e ancora 20 euro in Conference League. La politica di abbassamento dei prezzi era partita la scorsa stagione e prevedeva per la Champions un prezzo di 70 euro, 45 euro per il match di Europa League e 25 euro per i match di Conference League.