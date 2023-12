Ranking UEFA, Italia terza: quinta squadra in CL a Bundeliga e Premier

Sul sito della Lega Calcio si parla soprattutto dei quattro posti difesi dall'Italia in quanto terza nel ranking. "L'Italia ha iniziato la stagione al terzo posto con un ampio margine sulla quinta e sulla sesta (per mantenere quattro squadre nella Champions League 2025/26 dobbiamo chiudere la stagione nei primi cinque posti, nei primi quattro per averle tutte alla prima fase senza passare per i preliminari), ovvero 17,984 punti-coefficiente di vantaggio sull'Olanda e 18,703 sulla Francia. Vedremo a ogni aggiornamento nella migliore delle ipotesi per noi (ovvero che le nostre vincano sempre e le francesi e le olandesi perdano sempre), quando raggiungerci potrebbe diventare matematicamente impossibile iniziando con la difesa del quinto posto", si legge.