Matri: “Juve? Il gap con l’Inter si può ridurre se a gennaio la distanza è questa”

«Cosa manca alla Juve per colmare il gap con l'Inter nella lotta per il titolo? Non è ancora da scudetto, secondo me. Credo che il gap con l'Inter possa ridursi solo se si riesce a rimanere così a gennaio. Nel senso che la squadra di Allegri riesce a rimanere attaccata al carro Inter fino alla prossima sessione di mercato». Così, a Dazn, l'ex bianconero Alessandro Matri, ha parlato della lotta scudetto tra la formazione juventina, stasera in campo col Monza, e i nerazzurri, impegnati domani contro il Napoli.