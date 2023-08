Il centrocampista offensivo classe 2005, arrivato in nerazzurro la scorsa stagione, andrà a giocare in Serie D

Operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha definito la cessione a titolo definitivo di Marco Baldelli alla Real Calepina, formazione bergamasca militante in Serie D. Centrocampista offensivo, classe 2005, nella scorsa stagione ha disputato 14 presenze con l'U18 nerazzurra, senza segnare gol.