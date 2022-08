Inter, UFFICIALE: tesserato il centrocampista offensivo Baldelli, classe 2005

Nuovo rinforzo per il settore giovanile nerazzurro, che mette sotto contratto il promettente calciatore proveniente dall'Uesse Sarnico

Marco Baldelli è un nuovo calciatore dell'Inter: nuovo rinforzo per il settore giovanile nerazzurro ( come anticipato da Fcinter1908 a luglio ), che mette sotto contratto il promettente centrocampista classe 2005 proveniente dall'Uesse Sarnico (Centro di Formazione interista).

È con grandissima felicità che l'Uesse Sarnico annuncia il tesseramento ufficiale in maglia nerazzurra del classe 2005 Marco Baldelli!Dopo aver militato nelle giovanili del Sarnico a partire dalla stagione 2013/2014 ed aver cambiato casacca nel 2019 per approdare nuovamente all'Uesse nell'annata 2020/2021, adesso per Marco è arrivato il momento di diventare tesserato nerazzurro!!