UFFICIALE – Bayern Monaco, Rummenigge entra nel Consiglio di Sorveglianza del club

Nella riunione ordinaria di martedì, l'assemblea generale annuale dell'FC Bayern Monaco ha nominato Karl-Heinz Rummenigge nuovo membro del consiglio di sorveglianza del club. Herbert Hainer, Presidente del Consiglio di Sorveglianza dell'FC Bayern, ha dichiarato: “Siamo felici di avere Karl-Heinz Rummenigge come membro del nostro Consiglio di Sorveglianza. È una delle grandi personalità della storia del nostro club, tutti conoscono i suoi meriti. La sua esperienza, la sua competenza e la sua rete internazionale ci aiuteranno enormemente affinché l'FC Bayern possa continuare ad avere successo in futuro".

Queste le parole di Kalle: "Vorrei ringraziare il consiglio di sorveglianza per la fiducia e non vedo l'ora di sostenere l'FC Bayern in questo organo in futuro. Sono stato molto fortunato e onorato di celebrare tanti successi con questo club, quindi sono felice di soddisfare la richiesta del consiglio di amministrazione”.