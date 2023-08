L'Inter ha definito in questi giorni un'altra cessione per quanto riguarda il settore giovanile: Francesco Bonardi, portiere classe 2005, è un nuovo giocatore del Mestre. Trasferimento a titolo definitivo per l'estremo difensore, che nella passata stagione ha collezionato 4 presenze con l'U18 nerazzurra e qualche convocazione in Primavera, senza tuttavia riuscire ad esordire.