Il portiere classe 2006, lo scorso anno in prestito al Cosenza, è un nuovo calciatore della Primavera dei canarini

Prende forma la Primavera di Paolo Mandelli . Alla vigilia del raduno, il Modena F.C. ufficializza il tesseramento di Mirko Castelnuovo , portiere classe 2006 che approda in gialloblù a titolo definitivo dall’Inter.

Portiere di 188 cm, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, Castelnuovo ha già alle spalle un’esperienza da titolare in Primavera 2: nella passata stagione ha disputato la categoria con la maglia del Cosenza, che nella regular season si è affermato come quarta miglior difesa, con 37 reti subite e otto clean sheet in 30 partite. Nelle otto stagioni precedenti il portiere comasco aveva indossato la maglia neroazzurra, spingendosi fino all’Under 18.