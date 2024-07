19 anni lo scorso 8 giugno e nativo di Roma, muove i primi passi sui campi di provincia della capitale prima di passare alla Lazio, dove ci rimane un totale di sei anni prima del trasferimento a Milano, sponda nerazzurra. Si concretizza nell’estate del 2019, la prima finestra disponibile per andare a giocare fuori regione. L’Under 15 con Paolo Annoni, poi tutta la trafila (Under 16, Under 17 e Under 18) fino alla Primavera di Cristian Chivu con la quale, nell’ultima stagione, ha collezionato un totale di tre presenze, spingendosi fino alla semifinale Scudetto persa contro il Sassuolo a Firenze, laureatosi poi Campione d’Italia in finale contro la Roma.