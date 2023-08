Inter, UFFICIALE: De Leo rimane al Renate, cessione a titolo definitivo

L'attaccante classe 2005, già nella scrosa stagione in prestito ai brianzoli, ha firmato fino al 30 giugno 2026

Operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha formalizzato la cessione a titolo definitivo di Lorenzo De Leo al Renate. L'attaccante classe 2005, già in prestito ai brianzoli nella scorsa stagione, ha firmato un contratto di apprendistato professionalizzante valido fino al 30 giugno 2026.